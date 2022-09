Wer verhindern will, dass sich etwas Ähnliches wie bei der Documenta wiederholt, muss den inneren Kolonialisten in sich finden und zur Rede stellen. Zu erkennen ist dieser tückische Dämon unter anderem an seinem Wunsch, den Unterdrückten auf der Welt zu helfen, um etwas Gutes zu tun und sich selbst dadurch besser zu fühlen. In früheren Zeiten schlug sich das in christlicher Missionsarbeit nieder, dann als selbst gewählter Auftrag, die westliche Zivilisation über den Erdball zu verbreiten.

Heute kann es passieren, dass der Dämon der Kolonisierung in das Gewand der postkolonialen Empathie schlüpft. In Kassel ist genau dies geschehen, mit den bekannten Folgen.