Das Banner »People’s Justice« sei schon mehrfach ausgestellt worden, zuerst 2002 im australischen Adelaide, erklärten Taring Padi weiter. Doch die Ausstellung auf dem Kasseler Friedrichsplatz sei die erste Präsentation des Banners in einem europäischen und deutschen Kontext.

Taring Padi setze sich für die Unterstützung und den Respekt von Vielfalt ein. Die Inhalte der Gruppe zielten nicht darauf ab, »irgendwelche Bevölkerungsgruppen auf negative Weise darzustellen«, die »visuellen Vokabeln in den Werken« seien »kulturspezifisch auf unsere eigenen Erfahrungen bezogen«.

»People's Justice« stehe in keiner Weise mit Antisemitismus in Verbindung, betonte das Kollektiv: »Wir sind traurig darüber, dass Details dieses Banners anders verstanden werden als ihr ursprünglicher Zweck. Wir entschuldigen uns für die in diesem Zusammenhang entstandenen Verletzungen.« Dass die Arbeit, »die in diesem speziellen Kontext in Deutschland als beleidigend empfunden wird«, nun abgedeckt wird, bedauern die Künstler, sehen es aber als Zeichen des Respekts an.