Schormann hat unterdessen eine Untersuchung der Kasseler Ausstellung auf »weitere kritische Werke« angekündigt. »Dabei wird auch Ruangrupa seiner kuratorischen Aufgabe gerecht werden müssen«, sagte sie in einem Interview der »Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen«. Das indonesische Kollektiv Ruangrupa kuratiert die Documenta fifteen. Unterstützt werde die Gruppe nun von anerkannten Experten wie Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main.