Die Ampel-Koalition genehmigt ein Zentrum, das an den deutschen Angriffskrieg ab 1939 erinnern soll. Den Konzeptentwurf hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth dem Kabinett Dienstag vorgelegt. Der offizielle Name lautet Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa (ZWBE). Darin soll an die Brutalität der Wehrmacht erinnert werden und an das Leid, das der Krieg vor allem bei der Zivilbevölkerung verursachte.