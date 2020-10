Donald Trump und die Kunst der politischen Lüge Überall Säbelzahntiger! Großartige Säbelzahntiger!

In der TV-Debatte zeigte sich Donald Trump als kindlicher Kaiser der Post-Truth-Wirklichkeit. Am Ende steht bei ihm oft der Satz: Wir werden sehen, was passiert. Die Angst davor macht aus Illusion Realität.