Die charakteristische Fassade von Highclere Castle hat sich als Schauplatz der Serie »Downton Abbey« längst in das kollektive Gedächtnis eingeprägt. Es liegt im Norden der englischen Grafschaft Hampshire, ungefähr 100 Kilometer südwestlich von London entfernt. Das heutige Anwesen wurde von 1839 bis 1842 nach Plänen des Architekten Sir Charles Barry gebaut, der unter anderem auch die Houses of Parliament in London entworfen hat.