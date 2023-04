Einmal sieht es so aus, als werde die New Yorker Freiheitsstatue von einer lebenden Frau in einer Altbauwohnung in Zagreb nachgestellt. Die Schauspielerin Andrea Wenzl steht stolz und schön in Divenpose und glänzender Abendrobe ausgerechnet auf einer Waschmaschine. Sie spricht von einer am nächsten Tag bevorstehenden Hochzeit, vom Geld und von der Politik. Wenzl spielt die Rolle der Braut und zankt mit ihrer Schwester – in einem Raum, an dessen Wänden immer mal wieder Filmaufnahmen von Panzerschlachten, Bombenattacken, kaputten Häusern, aber auch ein verschneiter Wald projiziert werden.