Hirschhausens 7,5 Wünsche für die nächsten 75 Jahre Wie wir mit Krisen umgehen sollten

Ein paar Anregungen von Eckart von Hirschhausen

Ein paar Anregungen von Eckart von Hirschhausen

Pandemie, Klimakatastrophe, Artensterben: Wir leben in einer Zeit der globalen Dauerkrisen. Warum sind Verschwörungstheoretiker so erfolgreich? Und was kann man dagegen tun?