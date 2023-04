Die Erben des 2003 gestorbenen US-Musikers Ed Townsend werfen Sheeran vor, seinen Song »Thinking Out Loud« zumindest teilweise von dem Lied »Let's Get It On« abgeschrieben zu haben, das Townsend 1973 mit Marvin Gaye veröffentlicht hatte. Das Anwaltsteam der Kläger verweist dabei den Berichten zufolge in der Beweisführung auch auf ein 2014 in Zürich performtes Mash-up von Sheeran. Dabei kombinierte der Musiker seinen Song »Thinking Out Loud« mit Marvin Gayes »Let's Get It On«. Diese Tatsache belege das Abschreiben eindeutig. Ein Anwalt von Townsends Erben sprach vor dem Verhandlungstermin von einer smoking gun, das Vermischen beider Songs komme einem Tateingeständnis gleich.