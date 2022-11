»Wir sind in den vergangenen Jahren gesellschaftlich einen Schritt nach vorne gegangen«, sagte Susann Hoffmann – neben Nora-Vanessa Wohlert eine der Gründerinnen von Edition F – im August dem SPIEGEL auf die Frage, ob sie etwa überflüssig geworden seien. »Aber natürlich ist noch lange nicht genug erreicht. Unbezahlte Care-Arbeit hängt beispielsweise immer noch hauptsächlich an Frauen, das hat die Coronakrise gezeigt. Und auf der ganzen Welt müssen Frauen schwerwiegende politische Rückschritte in Kauf nehmen. Deshalb braucht es Formate wie Edition F und Aktivist:innen weiterhin.«