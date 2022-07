Im Rahmen der Auktion »Hollywood Legends« sind in Los Angeles zahlreiche Andenken an Ikonen wie Marilyn Monroe, Audrey Hepburn und Elizabeth Taylor versteigert worden. So erzielte ein Abendkleid von Monroe aus dem Musicalfilm »There's No Business Like Show Business« über 218.000 Dollar (etwa 216.000 Euro), wie das Auktionshaus Julien's Auctions mitteilte.