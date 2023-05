Elke Heidenreich, Autorin und Kritikerin:

»Mai, das ist der Muttertag-Monat. Da kriegt Mutti Frühstück ans Bett gebracht, Tulpen aus Holland und Schnapspralinen vom Aldi. Aber es geht auch mal anders. Mutti könnte auch mal ein gutes Buch kriegen. Denn was mir aufgefallen ist: Im Moment schreiben alle über ihre Mutter. Und ich habe die Kataloge vom Herbst gesehen, es muttert weiter. Mutter ist das große Thema. Es ist aber auch eines der ewigen Themen der Literatur. Erinnern Sie sich vor allem in der Lyrik an Rilkes wahnsinnig berührendes Gedicht? »Ach wehe, meine Mutter reißt mich ein. Da hab ich Stein auf Stein zu mir gelegt und stand schon wie ein kleines Haus, um das sich groß der Tag bewegt, sogar allein. Nun kommt die Mutter, kommt und reißt mich ein«. Das ist erschütternd. Oder das Gedicht von Gottfried Benn, das »Mutter« heißt? »Ich trage dich auf meiner Stirn wie eine Wunde, die sich nicht schließt. Sie schmerzt nicht immer, und es fließt das Herz sich nicht draus tot. Nur manchmal bin ich plötzlich blind und spüre Blut im Munde«. Man ahnt, wie die Mutter die Dichter umtreibt. Sie treibt uns alle um, das Verhältnis zur Mutter. Und der erste große sozialistische Roman, 1907, geschrieben von Maxim Gorki, »Die Mutter« war auch ein Wahnsinns-Werk damals, hat sich bis heute gehalten, obwohl man es kaum noch lesen kann. Es ist schon ein bisschen gealtert. Es geht um eine ganz einfache Arbeiterfrau Pelagea Nilovna. Die einen gewalttätigen Mann hat und einen Sohn, der es schafft, aus diesem Arbeitermilieu heraus sich politisch zu engagieren und wird verhaftet. Und sie, die Mutter, übernimmt dann seine Flugblätter, verteilt sie weiter, bis sie auch verhaftet wird. Also das war so der erste große Mutter-Roman, an den ich mich erinnere. In diesem Frühjahr hat Dorothee Röhrig ein schönes Buch geschrieben, »Du wirst noch an mich denken«. Ein schmerzliches Buch über ihre Mutter. Ihre Mutter war die ältere Schwester der beiden berühmten Brüder Klaus und Christoph von Dohnanyi, Politiker der eine, Musiker der andere und die ganze Familie, das waren alles berühmte Männer, Politiker, Musiker, Künstler. Und neben all diesen Männern wurde die Tochter fast übersehen und hat diese innere Unsicherheit und Bitterkeit zum Teil auf ihre Tochter übertragen. Ein Buch über verpasste Nähe ist das und der Versuch einer Tochter, der Mutter einen gebührenden Platz in der Familie einzuräumen. Ein Stück Zeitgeschichte weit über das Private hinaus. Dann ist mir noch aufgefallen Wolfgang Herrmann. Der setzt mit »Bildnis meiner Mutter«, seiner Mutter Anneliese ein zartes Denkmal. Hier geht es um Träume, die zu Bruch gehen, um einen versteinerten Vater und um Kinder, die in dieser Familie fast erfrieren. Und dann habe ich zwei rausgesucht, die ich Ihnen heute ausführlich ans Herz legen möchte. Ich zeige sie mal beide. Sie müssen mich nicht immer sehen, die müssen die Bücher angucken. Das eine ist von Michel Bergmann »Mameleben« und das andere von Sylvie Schenk »Maman«. Schenk forscht der fast nicht mehr zu klärenden Herkunft ihrer Mutter nach. Deren Mutter starb an der Geburt in Frankreich. Eine einfache Frau, eine Seidenarbeiterin vermutet man. Und diese Tochter, Maman, die Maman von Sylvie Schenk, wird weggegeben zu Bauersleuten und da hat sie es überhaupt nicht gut. Sie wird nicht geliebt, sie wird herumgeschubst und sie wird mit vier Jahren schon zum Arbeiten ausgenutzt und eingesetzt. Und das Kind verkümmert völlig. Niemand spricht mit ihr, sie lernt nicht sprechen, sie lernt nicht richtig laufen. Sie ist ein völlig unterdrücktes Kind. Und als dann doch das Amt eines Tages mal kommt, da ist sie acht oder zehn Jahre alt, weiß nicht so genau, da sieht man: Dieses Kind ist völlig verkümmert und muss da weg – und gibt sie in eine Pariser Familie. Das ist jetzt eine wirklich gute Familie, kinderlose Leute, denen es gut geht und die das Kind über alle Maßen lieben und verwöhnen. Und das Tragische ist: Es ist schon zu spät. Man hat dieses kleine Mädchen schon so nachhaltig verstört, dass sich keine, keine Liebe und kein Selbstbewusstsein und nichts mehr entwickeln können. Und das Leben ist kaputt. Und eine solche Mutter, die nicht lieben kann und die kein Selbstbewusstsein hat, ist auch ein Drama und eine Tragödie für ihre Töchter. Sylvie Schenk schreibt: »Maman war eine Unglückliche, die ihr Unglück nicht reflektieren konnte«. Das Buch ist unglaublich packend, es ist hoch literarisch, sehr reflektiert, und es bietet viele Interpretationsmöglichkeiten an, warum ein Leben misslingen kann und wie schmerzhaft es ist, eine Mutter zu haben, die nicht lieben kann. Was hier gerade piept, ist nicht meine Mutter oder sonst wer, sondern mein kleiner junger Hund, den ich habe und der herumläuft. So etwas muss auch mal möglich sein. So! Ganz anders und mit nicht zu wenig, sondern zu viel Liebe: Michel Bergmann »Mameleben«. Da denkt man natürlich sofort an die klassische jiddische Mama, die wir vor uns sehen, die Glucke, an ihrem Kind zehrend, überbesorgt. Hier ist zu viel Liebe, zu viel Nähe, zu viel von allem. Bergmann erzählt von einer geradezu toxischen Liebe. Von einer übergriffigen Liebe. Von seiner Mutter, die den Holocaust in Lagern überlebt hat. Und 1945 wurde er geboren, und er musste ihr alles sein, die Nabelschnur zum Leben geradezu. Wie soll sie da irgendeine Selbstständigkeit oder später gar eine Schwiegertochter zulassen? Diese Mutter verlangt unbedingte Liebe, tägliche Anrufe und tägliche Besuche. Und das ist oft sehr komisch zu lesen und gleichzeitig auch sehr gespenstisch. Der Sohn will mal nicht aufessen. Dann sagt sie: »Im Lager wären wir froh gewesen, wenn wir was zu essen gehabt hätten«. Er will in die Disco, und sie sagt: »Wir hatten im Lager keine Disco«. Wenn er mal nicht artig ist: »Habe ich dafür überlebt?«. Und wenn er sich langsam von ihr löst, sagt sie: »Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich nicht bemüht zu überleben«. Das Leben dieser Mutter stülpt sich geradezu über den Sohn und schnürt ihm die Luft ab. Er muss weg von ihr, aber er kann sich nie ganz lösen. Und sie droht auch immer wieder mit Selbstmordversuchen, mit Zusammenbrüchen. Sie ist unendlich schwach und doch eisern stark und ein Kind zerbricht an so was. Das ist ein höchst unterhaltsam zu lesendes Buch über ganz grauenhafte Ereignisse und Abhängigkeiten. Und wir fühlen, dass das irgendwie nicht gut ausgehen kann und es geht auch nicht gut aus. Wir lachen und weinen beim Lesen und beglückwünschen den Autor zu einem grandiosen, unvergesslichen Buch aus Schmerz und Liebe geschrieben. So, vergessen Sie den Muttertag. Lesen Sie so tolle Bücher über Mütter und schenken Sie, wenn Ihre Mütter noch leben, Ihnen diese Bücher statt Schnapspralinen und Tulpen. Vor allem diese beiden.«