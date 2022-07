Im Interview spricht der »Fack ju Göhte«-Star auch über Rassismus in der Branche, der ihm entgegengeschlagen sei. »Ich kenne noch ganz andere Zeiten. Als mir geraten wurde, meinen Namen zu ändern, weil ich damit niemals Erfolg haben würde.« Er könne sich noch an Zeiten erinnern, »in denen bestimmte Leute zu mir nicht mal Hallo sagen wollten«. An Zeiten, in denen er keine Vorbilder gehabt habe, »denn damals war das deutsche Fernsehen komplett weiß«. Für ihn sei das aber stets Antrieb und Motivation gewesen: »Ich habe immer gedacht: Diesen Leuten zeige ich es eines Tages.«