Emmy Awards 2022 »Succession« als beste Dramaserie ausgezeichnet, »Ted Lasso« als beste Comedy

Das TV-Drama »Succession« hat bei den Emmy Awards in Los Angeles den Preis als beste Dramaserie des Jahres gewonnen. Bei der Gala wurden auch Drehbuchautor Jesse Armstrong und Nebendarsteller Matthew Macfadyen (in der Rolle als Tom Wambsgans) für ihre Leistungen ausgezeichnet. In vielen anderen wichtigen Kategorien musste sich die 25-fach nominierte HBO-Serie über die Intrigen in einer Mediendynastie, die lose am weltweit einflussreichen Murdoch-Clan angelehnt ist, aber geschlagen geben.