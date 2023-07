Ebenfalls nominiert ist unter anderem Barack Obama. In der Kategorie »Bester Erzähler« könnte der frühere US-Präsident einen Emmy für die Dokureihe »Working: What We Do All Day« gewinnen. Im vergangenen Jahr hatte Obama in dieser Kategorie seinen ersten Emmy einsammeln können, damals für seine Sprecherrolle in der Netflix-Dokureihe »Our Great National Parks«. Auch Obamas Ehefrau Michelle ist nominiert. Gemeinsam mit Moderatorin Oprah Winfrey könnte sie einen Preis für die Spezialsendung »The Light We Carry« gewinnen.