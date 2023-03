Worum geht’s eigentlich?

Die Klimaaktivisten wollten laut eigenen Angaben darauf aufmerksam machen, dass Grundrechte bereits in Gefahr seien, durch die Politik der Bundesregierung, die zu zögerlich auf den Klimawandel reagiere. In ihrer Pressemitteilung zu der Aktion heißt es: »Das Verbrennen von Erdöl führt uns in die Klimahölle. In der Klimahölle gibt es keine Menschenwürde, keine Freiheit und kein Recht auf Leben. Die Bundesregierung schützt unsere Grundrechte nicht.«

Sie verweisen auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2021, das besagte, das deutsche Klimaschutzgesetz sei teilweise verfassungswidrig. Meine Kollegin Susanne Götze hatte damals analysiert , dass die Richter:innen erklärten,