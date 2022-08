Endgültige Debattenvorschau Diese Aufreger bringt der Herbst

7.11. Prozesseröffnung in Moskau gegen die »NZZ« wegen Veröffentlichung einer »verleumderischen und beleidigenden« Karikatur von Präsident Putin. »NZZ«-Chefredakteur Eric Gujer ist persönlich anwesend. Er wird noch am selben Tag verurteilt und in das Gefängnis gebracht, in dem auch Alexej Nawalny inhaftiert ist.

8.11. Die »NZZ« (Deutschlandausgabe) titelt: »Tempolimit: Setzen sich die linken Kulturkämpfer endgültig durch?«

15.11. Der PEN Kreuzberg gründet sich.

17.11. Das neue Buch der Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot erscheint. Abends ist sie der einzige Gast bei »Markus Lanz«.

18.11. Guérot erzählt auf dem YouTube-Kanal InfraRot, was im Interview mit Lanz nicht gesagt wurde.

19.11. Lanz erzählt in seinem Podcast mit Richard David Precht, was im Interview mit Guérot nicht gesagt wurde.