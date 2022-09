Statt schlecht bezahlt in der Pflege im Schichtdienst zu rackern, treiben solche Maßnahmen die Hartz-IV-Empfangenden also nur zu anlasslosem Barbados-Urlauben und sinnlosem Herumbrettern mit SUVs durch die Auenlandschaften.

Der Wert eines Menschen ohne Kapital bemisst sich seit dem Siegeszug des Kapitalismus, der Ende des 15. Jahrhunderts begann, in der Arbeitskraft, die man aus ihm pressen kann. Bei Frauen kommt die reproduktive, nicht bezahlte Leistung dazu. Nehmen wir die aus, die sich selbst als Freiberufler ausbeuten, oder gut geführte kleine und mittlere Unternehmen, bei denen Menschen gerne tätig sind und eventuell sogar am Gewinn beteiligt werden, bleibt eine Mehrheit, die für Aktionäre und das Unternehmen, an denen Aktionäre beteiligt sind, arbeiten.