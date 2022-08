Andererseits liegt das wirklich Besondere eines Worts wie Grounding darin, dass es sehr schnell sehr viel verständlich macht. Dafür muss man die Endung betrachten. Das Suffix »-ing« ist im englischen Sprachraum dermaßen trending, dass die Welt genau genommen gar nicht English, sondern Inglish spricht: Die Auswirkungen auf das Deutsche spiegeln sich in altbekannten Beispielen wie Aquaplaning, Bodybuilding, Consulting und in neueren Begriffen wie Doomscrolling, Fracking, Nudging, Prepping, Sexting – und was sonst in letzter Zeit dazugekommen ist.

Es handelt sich um eine bemerkenswerte Verbindung aus Hauptwort, Handlung und Attribut, also dem Gerundium, dem Partizip Präsens und der berühmten englischen Verlaufsform. Auf diese Weise schafft das Ding mit »-ing« eine sprachliche Verdichtung, die das Deutsche gar nicht leisten kann. Die Übersetzung von Grounding im Duden verdeutlicht es: »Das (unvorhergesehene) vollständige Einstellen der Leistungen eines Unternehmens, besonders einer Fluglinie« – womit noch nicht einmal alle Bedeutungen erklärt sind. Um solche komplizierten Umschreibungen zu vermeiden, importieren wir aus dem Englischen längst auch eine bestimmte, flotte Funktionsweise. Es fließt also nicht nur der Logos, sondern zunehmend auch die Logik des Englischen in unsere Muttersprache.

Da sich die Welt schneller dreht, als wir noch dichten können, müssen wir von einem sprachlichen Wandel ausgehen, der das Deutsche noch englischer macht, als es ohnehin schon ist. Unsere regierenden Parteien bedienen sich seit Längerem aus einem Arsenal todernster Anglizismen – was die Vorstellung von Englisch als notwendiger zweiter Sprache zeitgemäßer erscheinen lässt denn je: In der Spitzenpolitik ist man auf eine bestimmte, seltsam hybride Art längst englischsprachig. Insgesamt fanden sich letztes Jahr 60 politische Anglizismen im Programm der FDP, mehr als 30 im Programm den Grünen, rund 20 bei CDU/CSU und der Linken und 14 bei der SPD – und das alles in mehr als neun von zehn Fällen ohne Übersetzung oder Erklärung. Der politische Wettbewerb baut auf Begriffe wie Sharing, Banking, Working, Learning, Recycling oder Greenwashing.

Eine hybride Sprachführung

Natürlich geht es auch dabei um den Zwang zur sprachlichen Anschlussfähigkeit, zur Distinktion und zu einem sprachlichen Absoften – aber es zeigt auch: Das Deutsche muss sich verändern können, um mithalten zu können mit der Welt. Was nicht bedeutet, dass es verschwindet. Der hybriden Kriegsführung oder einem hybriden Antrieb ähnlich, der alte und neue Kräfte bündelt, werden für den zeitgemäßen Ausdruck deutsche und englischsprachige Anteile gepoolt.

Sie bilden gewissermaßen eine hybride Sprachführung – was sich zum Beispiel neulich in Olaf Scholz’ Grundsatzrede zur neuen deutschen Außenpolitik zeigte. Sprach er im Parlament noch staatstragend deutsch von der »Zeitenwende«, wird Englisch bemüht, um auf der Handlungsebene neuen Ideen und operativen Aktionen Ausdruck zu verleihen – man denke nur an den gegenwärtig populären militärischen Jargon der Nato: Support, Battlegroups oder Tripwire. Unterdessen war während der Pandemie von Flattening the Curve, Social Distancing, PCR-Tests oder Superspreadern die Rede.