Das niederländische Museum Eremitage Amsterdam heißt ab dem 1. September »H’Art Museum«. Die frühere Zweigstelle des berühmten Kunstmuseums Eremitage in St. Petersburg erklärte am Montag, dies sei »ein Neuanfang für das Museum an der Amstel«. Kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte das Museum bereits seine Verbindungen zu Russland abgebrochen und damit die Zusammenarbeit mit der Petersburger Institution beendet.