Der »Neuen Zürcher Zeitung«, die Schneider mal den »bekanntesten Rätselmacher Deutschlands« nannte, sagte er: »Ein gutes Rätsel ist eines, das man nach zähem Ringen löst. Oder nach einem Geistesblitz unter der Dusche.« Am liebsten seien ihm die Stirnklatsch-Fragen. Also Fragen aus dem Alltag, die jeder beantworten kann – und nach deren Lösung man sich auf die Stirn klatscht, weil sie ja eigentlich so offensichtlich waren.

Curt Schneider verunglückte bei einem Bergunfall in den bayerischen Alpen. Er wurde 62 Jahre alt.