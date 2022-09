Ernst-Wilhelm-Nay-Gemälde im Kanzleramt Macht euch Sorgen, seid auf der Hut!

Die Gegenwart sei »beseelt von Weltanschauung«, schrieb er, die wollte er offenbar bieten, brachte Vokabeln wie »Blut«, »Urkräfte« und »mythische Verankerung« unter. Er sei auch längst »zutiefst« beteiligt am »großartigen Neubau«. Später wiederholte er seine Annäherungsversuche und war damit durchaus erfolgreich: 1939 hieß es über ihn, er sei zwar noch als recht »eigenwilliger, nicht aber mehr als entarteter Maler zu bezeichnen«. Zum Dank malte er auch Führerbildnisse.

Der deutsche Picasso

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs avancierte er bald zum Star, galt als deutscher Picasso. 1955 stellte er in New York und auf der ersten Documenta aus. Auch bei den folgenden beiden Schauen in Kassel war er vertreten, über seine »Augenbilder« schrieb der SPIEGEL 1964 nüchtern: »Ernst Wilhelm Nay hat eigens für die ‚documenta‘ drei Variationsbilder gemalt, die schräg unter der Decke hängen und unter denen die Besucher in einem schmalen, über zwanzig Meter langen Tunnel hindurchgehen; sie sehen die Variation eines abstrakten Bildthemas zeitlich hintereinander.«