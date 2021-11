Verschärfte Abtreibungsgesetze Sie hätte gerettet werden können

Eine Kolumne von Margarete Stokowski

In Polen haben die Abtreibungsgesetze jetzt vermutlich zum Tod einer Frau geführt. Wenn Sie jetzt denken, das geht Sie nichts an, weil es weit weg ist: Auch in Deutschland ist die Situation nicht gut.