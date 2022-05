Ungeachtet ihres Rekordsieges beim Eurovision Song Contest (ESC) fällt es der ukrainischen Band Kalush Orchestra schwer, sich über ihren Erfolg zu freuen. »Wir werden vielleicht nach dem Krieg eine große Feier haben, denn der Sieg ist großartig, den ESC zu gewinnen ist fantastisch, aber es passiert gerade so viel«, sagte Rapper Oleh Psjuk bei einer Online-Pressekonferenz. »Menschen, die man kennt, werden in diesem Krieg getötet oder kämpfen darin oder verlieren ihre Jobs in der Ukraine. Das ist nicht wirklich die beste Grundlage für eine Feier«, fuhr der Musiker fort.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine sei auch ein Angriff auf die Kultur seines Heimatlandes, sagte Psjuk. Trotzdem sei er hoffnungsvoll, wenn er an die Zukunft denke. Auf die Frage, ob er an eine Ausrichtung des nächsten ESC in Mariupol glaube, so wie es der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach dem Sieg seiner Band angekündigt hatte, sagte Psjuk: »Wenn Selenskyj sagt, dass es möglich ist, wird es möglich sein. Ich glaube an eine Show in einem wiederaufgebauten Land.«

Kalush Orchestra gewannen in der Nacht zu Sonntag den Grand Prix in Turin mit großem Abstand. Deutschland wurde mit Malik Harris und »Rockstars« letzter. Die sechsköpfige Band aus der Westukraine erhielt 439 Zuschauerstimmen und überholte die Konkurrenz aus Großbritannien, Schweden und Spanien. So viele Stimmen des Publikums bekam bislang kein Beitrag bei einem ESC. Videodreh im Kriegsgebiet Kalush Orchestra sang das Lied »Stefania« – eine Hommage an Psjuks Mutter. Am Sonntag veröffentlichte die Band auf YouTube ein Musikvideo, das binnen weniger Stunden mehr als drei Millionen Klicks erreichte. Der Clip zeigt unter anderem Soldatinnen, die Kinder über Trümmerfelder tragen oder in ausgebombten Hochhäusern stehen. Er wurde laut Plattenfirma auch in Butscha und Irpin aufgenommen, Vororten von Kiew, die im russischen Angriffskrieg besonders hart getroffen wurden.

»Wir haben entschieden, das Video in der Ukraine zu drehen, um jedem zu zeigen, wie es in der Ukraine heute aussieht«, erklärte Psjuk dazu. In der Erläuterung zum Video schrieb er: »Wenn Stefania nun die Hymne unseres Krieges ist, dann möchte ich, dass es zur Hymne unseres Sieges wird.« Der Rapper freut sich nach eigenen Worten, wieder in die Ukraine zurückzukehren, weil er dort seine Familie wiedersehen kann: »Ich habe mein Zuhause wirklich sehr vermisst.« Die Band durfte per einstweiliger Genehmigung ausreisen, muss aber in den kommenden Tagen wieder in die Ukraine zurück. Laut ihres Frontmannes wollen Kalush Orchestra demnächst auch einen neuen Song veröffentlichen.