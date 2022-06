Erregte Antisemitismusdebatte wegen der Documenta Meint ihr das wirklich ernst?

Ein Gastbeitrag von Eva Menasse

Ein Gastbeitrag von Eva Menasse

Was ist gefährlicher: alte antisemitische Karikaturen aus Indonesien oder Antisemiten, die mit Maschinenpistolen in Synagogen eindringen? Über die fatale Lust der Deutschen an Symbolpolitik.