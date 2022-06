Der Empfang des verfolgten Autors ist die erste offizielle Amtshandlung des am Freitag neu gegründeten Vereins und wurde kurz nach der Wahl des neuen Vorstands bekannt gegeben. Zusätzlich zu Yücel und Menasse wurde ein neunköpfiges Board gewählt, zu dem unter anderem die Autorinnen Ronya Othmann, Mithu Sanyal und Simone Buchholz gehören. Zudem wurden einige Ehrenmitglieder bekannt gegeben, so etwa der in Großbritannien inhaftierte Wikileaksgründer Julian Assange.