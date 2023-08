Identitätsschwindel eines »Zeit«-Autors Die beschämende Geschichte hinter dem Fall Wolff

Der Journalist Fabian Wolff gibt sich als Jude aus, schreibt provokante Texte. Dann stellt sich heraus: An seiner Erzählung stimmt so gut wie nichts. Wie reagieren die, die er getäuscht hat – und was sagt er selbst?