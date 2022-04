Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Kurzzeitige Ausfälle und Urlaube sind dabei nur das Eine. Das Andere ist: Ich glaube darüber hinaus nicht, dass das Prinzip der Vollzeitpräsenz sich durchsetzen wird. Meine Meinung: Vollzeitarbeit, -verfügbarkeit und -präsenz sind Überreste einer patriarchalen Ideologie, die darauf basierte, dass die einen (Männer) für die »richtige« Arbeit zuständig sind die anderen (ihre Ehefrauen, Babysitter, Reinigungskräfte, Pflegekräfte und so weiter) sich um den Rest kümmern. Das kann aber auf Dauer nicht gut gehen: nicht in einer Welt, die den Anspruch auf Gleichberechtigung hat.

Sicher kann man sagen: Es ging aber um eine Jahrhundertflut, um eine richtige Naturkatastrophe, um gestorbene Menschen und Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz. Das ist wahr, aber gerade weil es so ist, dass es Katastrophen geben kann, in denen die Politik sich schnell und umfassend kümmern muss, muss sie auch so gestaltet sein, dass es keinen großen Unterschied macht, ob eine einzelne Person sich gerade mal um ihre Familie oder sich selbst kümmern muss. Jedes Ministerium, jeder Betrieb sollte so gestaltet sein, dass niemals alles an einer einzigen Person hängt.

Wenn man will, dass Menschen, egal ob Männer oder Frauen, sich um sich selbst und ihre Angehörigen ausreichend kümmern können, muss man auf die Dauer weg von der Idee, dass die ständige berufliche Verfügbarkeit über alles geht. Ein Mensch, der überarbeitet ist oder um einen Toten trauert oder einen kranken Partner zuhause hat oder Kinder, denen es schlecht geht, wird sich ziemlich wahrscheinlich bei der Arbeit sowieso nicht voll konzentrieren können, wenn diese Arbeit 40 oder auch 80 Stunden pro Woche in Anspruch nimmt, was bei sogenannten Führungspositionen nicht selten der Fall ist.

Hier kommen zwei Dinge zusammen: Müssen es denn so viele Stunden sein? Und: Muss man in diesen Stunden körperlich anwesend sein, wenn es Telefone, Videokonferenzen, Chats gibt? Muss man eigentlich nicht. »Die Gleichung Anwesenheitszeit = Leistung ist tief in unseren Köpfen verankert. Was nicht weiter schlimm wäre, würden sie denn heute noch stimmen«, schreibt Lasse Rheingans in seinem Buch »Die 5-Stunden-Revolution«, in dem er für verkürzte Arbeitszeiten plädiert. Ich habe Ihnen ja schon mal verraten, dass ich eine skurrile Schwäche für Selbstoptimierungs- und Businessratgeberliteratur habe, die zu dubiosen Vorsätzen anregt, aber in diesem Fall wäre es mal ein wirklich guter Vorsatz: jede Arbeit so einzurichten, dass erstens weniger Präsenz und zweitens auch weniger Arbeitszeit nötig ist.

Es gibt genug Versuche und Studien, die zeigen, dass kürzere Arbeitszeiten bei gleicher Bezahlung Menschen besser arbeiten lassen. Das werden alle verstehen, die an ihrem Arbeitsplatz mal länger als nötig Kaffee kochen oder Candy Crush spielen oder am Telefon das Kind trösten.

Wenn von verkürzten Arbeitszeiten die Rede ist, dann spricht man oft von einer »4-Tage-Woche« oder einem »5-Stunden-Tag«, und das ist ein bisschen lustig, denn die Woche hat ja dann immer noch sieben Tage und ein Tag 24 Stunden, und in den Stunden oder Tagen, die man nicht seinem Beruf nachgeht, tut man wahrscheinlich ziemlich relevante Dinge, unter anderem: Care-Arbeit für andere. Oder für sich.

»Eigentlich müsste unsere Arbeitswelt offener sein für Menschen in Krisen oder Menschen, die einfach 70 Prozent leistungsfähig sind, nicht 100 Prozent«, hat der Psychiater Georg Schomerus in einem Interview mal gesagt. »Eine Teilzeit-Krankschreibung wäre für die Psychiatrie ein tolles Mittel. Wer eigentlich ganz gerne arbeiten geht, für den es aber gerade zu viel ist, bekäme so eine Krankschreibung. Der dürfte dann vier Stunden am Tag arbeiten. Das wäre echt hilfreich.« Stellen Sie sich das mal vor, wie gut das wäre.

Die jüngeren Generationen erwarten sowieso, dass ihre Arbeitsplätze sich ihrem Leben anpassen und nicht umgekehrt. Es gab mal ein Interview in der »SZ« mit einem Headhunter, der sich ärgerte, dass »die jungen Leute« andere Prioritäten haben als ältere Generationen: »Die Arbeitnehmer, die in den 1980er Jahren und später geboren sind, leben nicht, um zu arbeiten. Sie wollen das Leben genießen.« Ja, schrecklich, oder? Die wollen sich vielleicht auch einfach nicht kaputt arbeiten, weil: cui bono?