Was Baerbock meinte, war natürlich nicht, dass zu befürchten sei, unsere bellizistische Lust am Kampf könnte abebben – nur Soziopathen sind geil auf Krieg –, sondern vielmehr unsere Aufmerksamkeit hinsichtlich des Krieges und dementsprechend das öffentliche Interesse am Geschehen in der Ukraine. Vielleicht sollten wir also nicht von »kriegsmüde«, sondern, wie in der »Financial Times« zu lesen war , von einer »Ukraine Fatigue« sprechen; aber auch das ist ja nur halb richtig.

Die Öffentlichkeit ist ja nicht von der Ukraine müde, was ja noch dreister und zynischer wäre, in Anbetracht ihrer Situation, sondern saturiert von der Berichterstattung. Und das nicht, weil wir ignorant und bequem sind, sondern weil unsere Aufmerksamkeitsressourcen natürlich begrenzt sind und deswegen kognitiv sehr ökonomisch verwaltet werden müssen. Wohin man seine Aufmerksamkeit lenkt und dabei auch sein empfundenes Mitgefühl, funktioniert psychologisch betrachtet analog zur Belastbarkeit eines Muskels, der nicht dauerhaft gespannt bleiben kann und irgendwann übersäuert und zumacht. Auch das Gehirn kann übersäuern, sich verschließen. In der Psychologie heißt das tatsächlich »Mitgefühlsmüdigkeit«, ein Zustand, der sich durch emotionale Erschöpfung auszeichnet und zu einer verminderten Fähigkeit führt, sich in andere Menschen einzufühlen oder Mitleid zu empfinden.