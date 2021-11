FDP-Politiker Hartmut Ebbing über Vergabe des Kulturstaatsministeriums »Alle waren überrascht«

Das Staatsministerium für Kultur und Medien geht unerwartet an die Grünen. Als Grund nennt der FDP-Kulturpolitiker Hartmut Ebbing einen Machtzweikampf in der SPD um das Amt – und einen Ressortzuschlag in letzter Minute.

Ein Interview von Ulrike Knöfel