Bereits im Dezember 2021 hatte Lobrecht in einem Gespräch mit Sandra Maischberger gesagt, dass er unter »depressiven Phasen« leide. Dem SPIEGEL sagte Lobrecht im Februar, das stehe zwar auch im Zusammenhang mit dem Druck, den eine große Hallentournee mit sich bringe. Viel schwieriger seien aber »die Offphasen, weil ich da mit meinen Gedanken allein bin – ohne Ablenkung. Und ich weiß, dass viele Ängste, die ich in der Vergangenheit hatte, irrational sind. Ich arbeite mittler­weile sehr intensiv an meiner psychischen Gesundheit, das habe ich jahrelang vernachlässigt.«