Film über Skandalband Milli Vanilli Matthias Schweighöfer spielt Musikproduzent Frank Farian

Die Erfolgs- und Skandalgeschichte des Discopop-Duos Milli Vanilli wird für die Kinoleinwand adaptiert. Oscarpreisträger Quirin Berg (»Das Leben der Anderen«) produziert mit »Girl You Know It's true« gerade ein Biopic über die Musikgruppe. Milli Vanilli machten in den 1980ern von Deutschland aus eine Weltkarriere, bis herauskam, dass die vermeintlichen Interpreten Rob Pilatus und Fab Morvan keinen einzigen Ton auf ihren Platten selbst gesungen hatten.