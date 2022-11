»Der Russe ist einer, der Birken liebt«

Die Suche nach der eigenen Identität ist für jeden Menschen, der sie betreibt, ganz bestimmt eine hochspannende Angelegenheit, leider für den Rest der Welt oft nicht so. Der Film »Der Russe ist einer, der Birken liebt« von Pola Beck macht aus der wunderbar nonchalanten Buchvorlage der deutsch-aserbaidschanischen Olga Grjasnowa ein ziemlich trübsinniges Porträt einer anmutigen, merkwürdig blassen Heldin. Die junge Frau Mascha, die von der grundsätzlich bewundernswerten Schauspielerin Aylin Tezel gespielt wird, taumelt durch ihr Jungdolmetscherinnen-Leben und durch diverse Betten. Sie schaut in Israel mit ebenso verlorenem Blick in die schöne Gegend wie in Deutschland. Sie lässt sich leider gruselig banale Fragen von ihrer hübschen Liebhaberin (Yuval Scharf) stellen. Und sie erkennt eine bisschen zu spät, was sie an ihrem ein bisschen faden und dann plötzlich kranken Freund Elias (Slavko Popadic) hat.

Becks Film zeigt in vielen ausgesucht geschmackvollen und betont deutlich selbst mäandernden Bildern eine Schlafwandlerin, deren innere Nöte sich leider nicht mitteilen. Die Regisseurin Beck hat mit Tezel im Jahr 2012 den wirklich ergreifenden Lebenssinnsucherinnen-Film »Am Himmel der Tag« gedreht, ihr neues Werk ist vollgepackt mit niedlich vor sich hindudelnder Musik und lässt einen doch erschütternd kalt.



Wolfgang Höbel