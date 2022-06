»Chiara« ist der abschließende Film von Jonas Carpignanos mehrfach preisgekrönter Trilogie über die kalabrische Ortschaft Gioa Tauro. In seinem Debüt »Mediterranea« von 2015 näherte sich Carpignano den afrikanischen Geflüchteten, die ohne Papiere vor Ort leben. In »A Ciambra« von 2017 stand eine Roma-Community im Mittelpunkt. Figuren aus beiden Filmen tauchen auch in »Chiara« auf, doch der Film steht für sich, ist einfühlsame Coming-of-Age-Geschichte und aufwühlende Studie über die Mafia zugleich. Verbunden werden beide Elemente durch das intensive Spiel von Laiendarstellerin Swamy Rotolo als Chiara, deren tatsächliche Familie auch im Film mitwirkt: Ihr durchdringender Blick stellt die Autoritäten in ihrem Leben, den Vater ebenso wie den Staat, gnadenlos auf den Prüfstand. Wie sie schließlich zu ihrem Urteil über beide kommt, hat das Kino in seinen Erzählungen über die Mafia so noch nicht eingefangen. Hannah Pilarczyk