In seinem neuen Film »Hustle« gibt er wieder hinreißend den Underdog, der nicht für voll genommen wird und es der Welt beweisen will. Als Basketball-Talentscout Stanley Sugarman entdeckt er mit dem spanischen Spieler Bo Cruz (der spanische NBA-Profi Juancho Hernangómez in seiner ersten Filmrolle) ein Jahrhundert-Talent, aber der fiese Boss seines Teams glaubt nicht an ihn. Also kündigt Sugarman und trainiert mit seinem Schützling, um ihn für die NBA-Auswahlspiele fit zu machen.

Originell ist gar nichts an »Hustle«. Der Film folgt stur der seit »Rocky« gesetzten Arithmetik des Sportfilms und erzählt streng protestantisch vom Erfolg, der denen winkt, die sich nur genug anstrengen. Bo Cruz muss also leiden, wenn er es schaffen will, und Sugarman sorgt dafür, dass er leidet. Aus Liebe zum Spiel und zu seinem Schützling natürlich. Gefilmt ist das zum Teil berauschend, mit artistischen Einlagen auf dem Basketball-Court. Stellenweise wirkt »Hustle« wie ein von der NBA finanziertes Werbevideo für den Sport.

Aber wirklich interessant wird dieser Film erst durch Adam Sandler. »Hustle« ist ein Zwitter aus seinen Ballaballa-Komödien und Kunst-Filmen: ein Drama, dass nach dem großen Publikum schielt und sich nicht um Zwischentöne schert. Hingebungsvoll gibt Sandler den vom Leben zerknautschten Typen von nebenan, der es allen recht machen will, bis er zu seiner Leidenschaft steht. Wie er da auf der Trainerbank sitzt, berauscht von der Schönheit des Spiels, wirkt er beeindruckender als das Spiel selbst. Oliver Kaever