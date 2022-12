»Oskars Kleid« Deutschland 2022. Regie: Hüseyin Tabak, Buch: Florian David Fitz. Mit Fitz, Ava Petsch, Laura, Senta Berger. 102 Minuten

»EO«

Kino sei das Medium der Empathie, heißt es. Über Jahrhunderte, Kontinente und Geschlechter hinweg könne man sich dank bewegter Bilder in zuvor gänzlich fremde Figuren einfühlen, lobt sich das Kino gern selbst – und präsentiert dann meist doch nur die üblichen großen Männer und manchmal Frauen der Weltgeschichte. Der polnische Regieveteran Jerzy Skolimowski, Jahrgang 1938, bestätigt nun, dass Kino das Medium der Empathie ist – indem er es ganz anders denkt: Mit seinem Experimentalfilm »EO« versetzt er sich in die Rolle eines Esels. So lässt er sein Publikum aus dessen Sicht erfahren, was unsere Welt für Tiere an Liebe, aber auch an Grausamkeit bereithält.