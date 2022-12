»Mehr denn je«

Endlich hat Hélène die Anhöhe erklommen, die von den Bewohnern der Gegend »Empfangshügel« genannt wird. Weit und breit ist dies hier in Norwegen der einzige Ort, an dem man mit dem Handy telefonieren kann. Überall sitzen Menschen in der Landschaft und führen Gespräche. Hélène hat sich hier hochgekämpft, sie leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit, die ihr die Luft zum Atmen nimmt. Die 33-Jährige weiß, dass sie in ihrem Leben nur noch wenige Telefonate führen wird. Sie ruft ihren Freund an. Ein schwieriges Gespräch. Denn Hélène will ihre letzten Tage allein verbringen.