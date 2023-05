Auch der deutsche Regie-Altmeister Wim Wenders kann sich nach seinem Erfolg 1984 mit »Paris, Texas« Hoffnungen auf eine weitere Goldene Palme machen. Er ging mit dem Film »Perfect Days« über einen feinsinnigen japanischen Putzmann in den Wettbewerb.

Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller hat Chancen auf den Preis als beste Darstellerin. Sie war gleich in zwei Hauptrollen im Wettbewerb zu sehen: als Nazigattin in Jonathan Glazers »The Zone of Interest« und als mutmaßliche Ehegattenmörderin in »Anatomy of a Fall« von Justine Triet.