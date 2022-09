Auf den zweiten Blick enthüllt sich jedoch ein Elend. Mit 55 Jahren dürfte die Sängerin und Schauspielerin Jasmin Tabatabai die jüngste der interviewten Schwarzer-Fans sein. Eine neue Generation an Feministinnen wird nicht direkt befragt – womöglich, weil die sich an Schwarzers Positionen zu Kopftuch, Transgender und Prostitution reiben würde. Stattdessen werden unbenannte Frauen auf Demos, die sich etwa für Sexarbeit aussprechen, von Derflinger kurz als Stichwortgeberinnen benutzt, um Schwarzer das letzte Wort in den Debatten über sich selbst zu geben.

Dabei ist es nicht nur ein Generationenkonflikt, der um Schwarzer tobt. Schon zu Gründungszeiten der »Emma« war die Zeitschrift unter Feministinnen wegen ihres vereinfachenden Weltbilds umstritten. 2020 erschien ein Sammelband über die polemische Zeitschrift: »Die Schwarze Botin«, der eindrücklich dokumentiert, was es bereits in den Siebzigerjahren an intellektuellen Gegenpositionen etwa von Elfriede Jelinek gab. Davon ist im Film »Alice Schwarzer« nichts zu erfahren. So erscheint in ihm Feminismus letztlich als eine Bewegung, der der Nachwuchs und die intellektuelle Schärfe fehlen. Wenn das kein Grund ist, sich Sorgen zu machen. Hannah Pilarczyk

»Alice Schwarzer« AT 2022. Buch und Regie: Sabine Derflinger. 100 Minuten