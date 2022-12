Kristina Lindströms und Kristian Petris Dokumentation »The Most Beautiful Boy in the World« zeigt, dass der heute 67-jährige Schauspieler noch immer mit den Folgen des frühen Ruhms zu kämpfen hat. Andrésen, der vor einigen Jahren in dem Horrorfilm »Midsommar« zu sehen war, aber offenbar in prekären Verhältnissen lebt, wurde vor allem in Japan als blond gelockte Sensation vermarktet. Aufnahmen von seinen damaligen öffentlichen Auftritten vermitteln den grotesken Rummel sehr anschaulich.