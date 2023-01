Seit 19. Januar im Kino

»Rache auf Texanisch«

Kommt ein New Yorker Hipster-Journalist nach Texas und muss eine Totenrede am Grab einer von ihm selbst längst vergessenen Ex-Geliebten halten. Aus dieser eher schlichten Grundkonstellation macht der Regisseur und Hauptdarsteller B. J. Novak eine umwerfend lustige Gesellschafts- und Medienkomödie auf der Höhe der Zeit. Bekannt geworden ist Novak unter anderem als Darsteller in der US-Serie »The Office«. In seinem Kinodebüt lässt er einen selbstgefälligen pseudolinken Schlaumeierhelden über den Witz und den Charme der angeblichen reaktionären Hinterwäldler von Texas staunen. Der Großstadtjournalist Ben (Novak), im gerade gefragten Genre des True-Crime-Podcasts erfolgreich, fragt sich erst wie viele Intellektuelle, die man aus ihrer Blase geholt hat: Was zur Hölle mache ich hier? Dann ist er plötzlich jäh entschlossen, der angeblichen Ermordung der ihm nahezu unbekannten jungen Abilene (Lio Tipton) nachzuforschen, mit der er offenbar ein einziges Mal Sex hatte. Ferngesteuert wird Ben bei seinen Abenteuern im wilden Süden von seiner New Yorker Podcast-Produzentin – die auch als Regisseurin bekannte Schauspielerin Issa Rae verkörpert sie hinreißend als abgebrühteste aller Medienfrauen.