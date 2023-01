Der freundliche, geistesschlichte und etwas zappelige Junggeselle Padraic (Farrell) klopft auf dem Weg zum Pub wie fast jeden Tag ans Fenster des knorrigen Kauzes Colm (Gleeson). Doch der Alte, der in einem malerisch vollgerümpelten Haus wohnt, will nie wieder mit ihm trinken. Falls der Jüngere ihn künftig doch anspreche, so droht Colm bald vor Zeugen am Tresen, werde er sich selbst verstümmeln. Für jeden von Padraics Annäherungsversuchen wolle er sich mit einer rostigen Schafschere einen Finger abschneiden.

»The Banshees of Inisherin« ist oft umwerfend komisch – und eine Lektion über die Banalität der Bosheit. »Es geht darum, dass ein Langweiler jemand anderem seine Ruhe lässt«, rechtfertigt Colm seine Sturheit. Es ist ein Vergnügen, Farrell dabei zuzusehen, wie sich Padraics Hilflosigkeit allmählich in die Panik eines existenziell Alleingelassenen verwandelt – und dann sogar in Mordlust.

Der Zauber des Films entsteht aus der Eleganz und Gelassenheit, mit der McDonagh die Kunst seiner Hauptdarsteller vorführt. Beherzt stürzen sich Farrell und Gleeson in immer neue Runden eines Kampfes, den keiner gewinnen kann. McDonagh hat einen Film über die Kunst und die Dummheit des Kriegführens gedreht. Zugleich ist sein Werk ein Werbeclip für Irland. Die raue Landschaft, das Meer und die Pubs werden hier mit einer Begeisterung gefeiert, die viele nach dem Kinobesuch vermutlich sofort von einer Reise dorthin träumen lässt. Wolfgang Höbel

»The Banshees of Inisherin«. Irland/Großbritannien/USA 2022. Buch und Regie: Martin McDonagh. Mit: Colin Farrell, Brendan Gleeson. 114 Minuten.



Im Streaming:

»The Pale Blue Eyes« (Netflix)

Auf dem Papier klingt diese Story erst einmal so lahm wie kürzlich die Agatha-Christie-Verhackstückung »Glass Onion«: Detektiv ermittelt 1830 in einem rituellen Mord an der ehrwürdigen Militärschule West Point Acadamy und bekommt dabei Unterstützung vom Kadetten Edgar Allan Poe, einer der größten amerikanischen Dichter überhaupt und nebenbei Erfinder des Detektivgenres.