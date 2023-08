Holzingers klug mit Zitaten aus der Popkultur und der Kunstgeschichte operierende Arbeit, die der SPIEGEL als »genialbrachial« bezeichnet hat, ist in der Bühnenwelt derzeit offensichtlich so was wie ein großer gemeinsamer Nenner – erst vor Kurzem wurde »Ophelia’s Got Talent« in einer anderen Zeitschriftenumfrage unter Tanzfachleuten auch zum Tanzerereignis des Jahres gekürt. Die 37-jährige österreichische Choreografin und Regisseurin Holzinger, die in der Regel in ihren Inszenierungen selbst mitspielt, hat ihr kritisches Verhältnis zur Tradition des klassischen Tanzes mal mit den Worten beschrieben : »Das Ballett ist eine durch und durch patriarchalische Veranstaltung.« Den Ballettschuh nennt sie einen »ultimativen Phallus«.