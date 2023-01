Nach seinem Tod sagte die Band die restlichen Termine ihrer Welttournee ab. Im Herbst organisierte die Band zwei »Taylor Hawkins Tribute Concerts«, eines im Londoner Wembley-Stadion und ein weiteres in Los Angeles. Die Einnahmen der Konzerte kamen wohltätigen Einrichtungen zugute, die die Familie von Taylor Hawkins ausgewählt hatte.



Hawkins spielte seit 1997 bei den Foo Fighters – einer der einflussreichsten und von der Kritik gefeierten Alternative-Rockbands. Er war als Schlagzeuger an einigen der größten Hits der Gruppe beteiligt, darunter »Learn to Fly« und »Best of You«. Zuvor saß er für die kanadische Sängerin Alanis Morissette an den Drums, bis Frontmann Dave Grohl – früher selbst Schlagzeuger bei Nirvana – ihn abwarb. Die Band wurde für ihre Musik unter anderem mehrfach mit dem Grammy ausgezeichnet.