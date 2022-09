Jakutien liegt im russischen Sibirien und gilt als einer der kältesten Orte der Welt. Im Winter gibt es dort Rekordtemperaturen von minus 60 Grad Celsius. Im vergangenen Jahr wüteten dort aber schlimme Waldbrände. Es war mit Temperaturen untertags von bis zu 38 Grad einer der heißesten Sommer, den es in einem arktischen Gebiet bisher gegeben hatte. Für einen geförderten Aufenthalt war ich vor Ort, mit einem Reporter der »New York Times« begleitete ich Feuerwehrleute und Zivilisten auf ihren Einsätzen.

Auf dem Bild sieht man einen Jakuten. Nachts sind wir mit mehreren Leuten aus einem Dorf in der Nähe der Hauptstadt Jakutsk aufgebrochen und zu einem Waldbrand gefahren. Der Mann steht auf einem LKW und füllt Wasser aus einem See in den Löschtank des Wagens. Der Boden unter den Wäldern ist unter normalen Umständen ein nie vollständig auftauender Permafrost. Durch den Klimawandel bildeten sich Tausende von kleinen Seen und Tümpeln. Die Waldbrände verschlimmerten dieses Phänomen. In einem dieser geschmolzenen Becken sammelt der Feuerwehrmann das Wasser auf. Seine Kleidung trägt er nicht, weil es etwa kalt ist, sondern zum Schutz vor den Mücken. Die Insekten krabbeln sonst überall hin, attackieren in Schwärmen. Zugleich sind viele Libellen unterwegs, die versuchen, diese Mücken zu fangen.