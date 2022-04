Werke von Francis Hines Mechaniker findet millionenschwere Kunst – im Müll

Der Automechaniker Jared Whipple aus der Stadt Waterbury fand die mit Schmutz bedeckten Werke 2017 in einem Müllcontainer der Scheune. Später fiel ihm auf, dass sie von Francis Hines stammten, einem abstrakten Expressionisten, der 2016 im Alter von 96 Jahren gestorben war. Hines hatte seine Werke in der Scheune aufbewahrt, wie die »Hearst Connecticut Media Group« berichtete.

Der Künstler Hines war bekannt für Arbeiten, die mit Stoff umwickelt wurden. Seine Kunst wurde mit der von Christo und Jeanne-Claude verglichen, die unter anderem den Arc de Triomphe in Paris verhüllten . Hines verpackte mehr als zehn Gebäude in New York, darunter den Washington Square Arch.

Von Hines eingehüllter Washington Square Arch in New York (um 1980)

Zu den Hunderten von Kunstwerken, auf die der Mechaniker Whipple gestoßen ist, zählen Gemälde, Skulpturen und kleine Zeichnungen. Der Schätzung des Kunstexperten Peter Hastings Falk zufolge könnten die eingehüllten Gemälde 22.000 US-Dollar pro Stück Wert sein, die Zeichnungen etwa 4.500 Dollar.

Whipple hatte einige der Kunstwerke im vergangenen Jahr in einer Galerie in Waterbury ausgestellt – und hat sich vor Kurzem entschieden, einen Teil davon zu verkaufen. Er arbeitet mit einer Galerie in New York City zusammen, Ausstellungen sollen im nächsten Monat folgen.