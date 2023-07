Legendärer Comicautor »Clever & Smart«-Erfinder Francisco Ibáñez ist tot

Der Erfinder der berühmten Comicserie »Clever & Smart«, Francisco Ibáñez, ist gestorben. Das gab das Verlagshaus Penguin Random House Group Editorial am Samstag bekannt. Ibáñez wurde 87 Jahren alt.

Ibáñez wuchs in Barcelona auf, dort begann er mit dem Zeichnen auf einer weißen Ecke der Zeitung seines Vaters. Anderes geeignetes Papier hatte er in seinem Elternhaus nicht gefunden, so ist es überliefert.