Dann sagte er diesen eindrücklichen Satz, der in der Dramaturgie der Rede wirkte wie eine bloße rhetorische Schleife zurück vom Aber zum Ja. »Niemand, der in Deutschland als Debattenteilnehmer ernst genommen werden will, kann zu Israel sprechen, aber zu sechs Millionen ermordeten Juden schweigen.«

Die indonesischen Kuratoren nimmt er nicht ernst

Expliziert kritisierte Steinmeier darüber hinaus die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat der Documenta. Verantwortung lasse sich nicht outsourcen, so lautete die Rüge. So schien er die indonesischen Kuratoren – das Künstlerkollektiv Ruangrupa – von dieser Verantwortung ausklammern zu wollen. Ist das aber nicht auch eine Form der Überheblichkeit gegenüber Ruangrupa? Steinmeier erwähnte zwar seine eigene Indonesienreise , von der er gerade zurückgekommen ist. Aber die indonesischen Künstlerkuratoren schien er nicht weiter ernst zu nehmen.

Dass der Bundespräsident schließlich – im einlenkenden Duktus – darauf hinwies, die Staatsministerin für Kultur habe ihre Hilfe angeboten, wirkte fast schon grotesk. Denn diese Staatsministerin, die Grüne Claudia Roth, hat die Debatte bisher eben ausdrücklich nicht in den Griff bekommen. Sie war zwar im März in Kassel, um mit den Kuratoren zu sprechen. Aber einige Zeit ging an dem Tag auch dafür drauf, eine Eiche zu Ehren Beuys' zu pflanzen.