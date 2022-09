In einer gemeinsamen Mitteilung betonten Kultur- und Finanzministerium, das Gesetz werde »die Buchindustrie an die digitale Ära anpassen«, in dem es ein Gleichgewicht herstelle zwischen großen E-Commerce-Plattformen und dem Buchhandel. Die Ministerien teilten mit, die Europäische Kommission werde nun vom Plan unterrichtet. Die Mindestversandgebühr werde sechs Monate nach der Zustimmung der EU in Kraft treten.