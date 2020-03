Gleichberechtigung Bisschen was für die Ladies

Eine Kolumne von Margarete Stokowski

Am Frauentag kurz mal was "Feministisches" zu machen und dann wieder zum unfeministischen Normalzustand zurückzukehren ist so, als äße man immer nur Pizza und sonntags zusätzlich einen kleinen Salat, um abzunehmen.